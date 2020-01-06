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  • 06.01.2020
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Bu Soner bambaşka

Pop müziğin sevilen ismi söz ve müziği kendisine ait olan 'Bambaşka' isimli yeni single çalışmasını beğeniye sundu. Şarkı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bu Soner bambaşka
Pop müziğin sevilen ismi söz ve müziği kendisine ait olan 'Bambaşka' isimli yeni single çalışmasını beğeniye sundu. Şarkı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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