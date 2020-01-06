Bu Soner bambaşka

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca söz ve müziği kendisine ait olan 'Bambaşka' isimli yeni single çalışmasını beğeniye sundu. Şarkı, kısa sürede büyük beğeni topladı. Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca söz ve müziği kendisine ait olan 'Bambaşka' isimli yeni single çalışmasını beğeniye sundu. Şarkı, kısa sürede büyük beğeni topladı.
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