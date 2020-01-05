Babasının izinde

Usta oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu. Kaynarca, merhum babasından şöyle bahsetti: "Onu 15 yaşında kaybettim. Babam benim için efsanedir. Onun gibi olmaya çalışıyorum."
Usta oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu. Kaynarca, merhum babasından şöyle bahsetti: "Onu 15 yaşında kaybettim. Babam benim için efsanedir. Onun gibi olmaya çalışıyorum."
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