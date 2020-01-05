Serenay Sarıkaya ile Ezgi Mola, önceki gece Akaretler'deydi. 'O Ses Türkiye'deki performansı ile övgüleri toplayan Sarıkaya, 'Albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi. Serenay Sarıkaya ile Ezgi Mola, önceki gece Akaretler'deydi. 'O Ses Türkiye'deki performansı ile övgüleri toplayan Sarıkaya, 'Albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi.
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