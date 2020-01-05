Göksel’in uğuru

Göksel, önceki gün uğur böcekli kapının önündeki pozunu paylaştı. Şarkıcı, bu kareye şu notu düştü: 'Bir uğurlu kapıdan geçtim. Belki uğur böceği olmuşumdur birilerine şarkıların içinde.' Göksel, önceki gün uğur böcekli kapının önündeki pozunu paylaştı. Şarkıcı, bu kareye şu notu düştü: 'Bir uğurlu kapıdan geçtim. Belki uğur böceği olmuşumdur birilerine şarkıların içinde.'
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