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’in uğuru

, önceki gün uğur böcekli kapının önündeki pozunu paylaştı. Şarkıcı, bu kareye şu notu düştü: "Bir uğurlu kapıdan geçtim. Belki uğur böceği olmuşumdur birilerine şarkıların içinde."

Göksel’in uğuru
, önceki gün uğur böcekli kapının önündeki pozunu paylaştı. Şarkıcı, bu kareye şu notu düştü: "Bir uğurlu kapıdan geçtim. Belki uğur böceği olmuşumdur birilerine şarkıların içinde."

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