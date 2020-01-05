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  • 05.01.2020
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ile aşk yaşayan çapkınlık turunda yakalandı!

ile aşk yaşayan , önceki gece çapkınlık turundaydı. Bebek’teki bir mekanda iki güzelle eğlenen sosyetik playboy, flaşlar patlayınca panikledi. İhanet gecesiyle gözler Deren Talu’ya çevrildi.

Deren paniği!

Yılbaşı gecesi birkaç aydır aşk yaşadığı Deren Talu ile ilk kez görüntülenen Kerim Sabancı, hızlı çıktı. 23 yaşındaki sosyetik playboy, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

'dan iki güzelle kahkahalar atarak çıkan Sabancı, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Lüks aracına atlayan Sabancı, yere yatıp yüzünü gizlemeye çalıştı.

Özel şoförlü aracıyla uzaklaşan genç adam, Harbiye'de başka bir mekana girerken yine yakayı ele verdi. Hızla mekana giriş yapan Sabancı, güzellerle sabaha kadar eğlendi. Kerim Sabancı'nın çapkınlık gecesinin ardından gözler aşkı 'ya çevrildi. Güzel modelin ihanete ne tepki vereceği de merak konusu oldu.


01.01.2020 - Talu ile Sabancı, yeni yılın ilk saatlerinde Etiler'de görüntülenip aşkı ilan etmişti.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

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