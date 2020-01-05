Annesinin kuzusu

Londra'da yaşayan sosyetik güzel Yasemin Masis, oğlu Theo ile fotoğraflarını paylaştı. Altına "Benim güzel pozcum" yazdı. Anne oğulun fotoğrafları, yüzlerce beğeni aldı.
Londra'da yaşayan sosyetik güzel Yasemin Masis, oğlu Theo ile fotoğraflarını paylaştı. Altına "Benim güzel pozcum" yazdı. Anne oğulun fotoğrafları, yüzlerce beğeni aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.