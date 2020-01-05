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  • 05.01.2020
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Annesinin kuzusu

'da yaşayan sosyetik güzel , oğlu Theo ile fotoğraflarını paylaştı. Altına "Benim güzel pozcum" yazdı. Anne oğulun fotoğrafları, yüzlerce beğeni aldı.

Annesinin kuzusu

Londra'da yaşayan sosyetik güzel Yasemin Masis, oğlu Theo ile fotoğraflarını paylaştı. Altına "Benim güzel pozcum" yazdı. Anne oğulun fotoğrafları, yüzlerce beğeni aldı.

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