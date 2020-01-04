Eşi Kerimcan Kamal ile önceki gün İskoçya'ya giden Doğa Rutkay'ın aklı İstanbul'daki ikizlerinde kaldı. Hafta sonu kaçamağı yapan oyuncu, evdeki kameralardan ikizlerini kontrol etti.
Kızı Piraye ile oğlu Rutkay Kerim'in uyku saatini İstanbul'dan 4 bin 500 kilometre uzaktan takip eden oyuncu, "Röntgenci anne, aynı saatte iş başında" diye yaptığı paylaşımla güldürdü.
Kızı Piraye ile oğlu Rutkay Kerim'in uyku saatini İstanbul'dan 4 bin 500 kilometre uzaktan takip eden oyuncu, "Röntgenci anne, aynı saatte iş başında" diye yaptığı paylaşımla güldürdü.
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