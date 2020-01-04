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  • 04.01.2020
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Ana yüreği! İskoçya'ya giden 'ın aklı 'daki ikizlerinde kaldı

Eşi  ile önceki gün İskoçya'ya giden 'ın aklı 'daki ikizlerinde kaldı. Hafta sonu kaçamağı yapan oyuncu, evdeki kameralardan ikizlerini kontrol etti.

Ana yüreği
Eşi Kerimcan Kamal ile önceki gün İskoçya'ya giden Doğa Rutkay'ın aklı 'daki ikizlerinde kaldı. Hafta sonu kaçamağı yapan oyuncu, evdeki kameralardan ikizlerini kontrol etti.

Kızı Piraye ile oğlu Rutkay Kerim'in uyku saatini İstanbul'dan 4 bin 500 kilometre uzaktan takip eden oyuncu, "Röntgenci anne, aynı saatte iş başında" diye yaptığı paylaşımla güldürdü.

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