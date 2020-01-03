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  • 03.01.2020
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yılbaşında hasret giderdi

Uzun süre sonra yeniden sahnelere dönen , yılbaşı akşamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki bir otelde konser verdi. Ünlü şarkıcı, yılbaşı ruhuna uygun olarak kırmızı bir kıyafet giydi.

Sevenleriyle hasret giderdi
Uzun süre sonra yeniden sahnelere dönen İzel, yılbaşı akşamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki bir otelde konser verdi. Ünlü şarkıcı, yılbaşı ruhuna uygun olarak kırmızı bir kıyafet giydi.

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