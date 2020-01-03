Uzun süre sonra yeniden sahnelere dönen İzel, yılbaşı akşamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki bir otelde konser verdi. Ünlü şarkıcı, yılbaşı ruhuna uygun olarak kırmızı bir kıyafet giydi. Uzun süre sonra yeniden sahnelere dönen İzel, yılbaşı akşamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki bir otelde konser verdi. Ünlü şarkıcı, yılbaşı ruhuna uygun olarak kırmızı bir kıyafet giydi.
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