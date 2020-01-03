Eltiler Savaşı trendlerde

Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Eltilerin Savaşı filminin fragmanı yayınlandı. Fragman kısa sürede Youtube trend listesine girmeyi başardı... Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Eltilerin Savaşı filminin fragmanı yayınlandı. Fragman kısa sürede Youtube trend listesine girmeyi başardı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.