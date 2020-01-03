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  • 03.01.2020
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’nın eşi ’a eski eşi Gonca'dan 100 bin dolarlık dava!

Gonca Sağlam, aylar sonra yine ortaya çıktı. ’nın eşi ’a eski eşi Gonca Hanım tarafından ‘Rencide oldum’ iddiasıyla 100 bin dolarlık dava açıldı

Onur davası

Gonca Sağlam, aylar sonra yine ortaya çıktı. Ebru Şallı'nın şimdiki eşi Uğur Akkuş'tan olaylı bir şekilde boşanan Sağlam, yine soluğu mahkemede aldı. Gonca Sağlam, eski eşinin boşandıktan sonra basına verdiği röportajdaki sözleri üzerine harekete geçti.

Akkuş, "Yuvanızı Ebru Şallı mı yıktı?" sorusuna "Yuva yoktu ki yıkılsın" yanıtı vermişti. Sağlam, eski eşinin kendisini küçük düşürücü ve rencide edici açıklamalar yaptığını öne sürdü. Gonca Hanım, Akkuş'a 100 bin dolarlık dava açtı.

ALİ OKTAY

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