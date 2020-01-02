atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, yeni yılı Paris'te karşıladı. Aşıklar, Fransa'da romantik anlar yaşadı.
atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, yeni yılı Paris'te karşıladı. Aşıklar, Fransa'da romantik anlar yaşadı.
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