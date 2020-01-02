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''in yıldızları ile 'dan romantizmi

atv'nin sevilen dizisi ''in yıldızları ile , yeni yılı 'te karşıladı. Aşıklar, Fransa'da romantik anlar yaşadı.

Paris romantizmi

atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, yeni yılı Paris'te karşıladı. Aşıklar, Fransa'da romantik anlar yaşadı.

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