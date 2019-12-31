Kıvanç Tatlıtuğ'un TRT'de ekrana gelecek olan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Atatürk'ü canlandıracağı iddia edildi. Oyuncu, "Gelen tekliften onur duydum ama başka bir proje nedeniyle malesef kabul edemedim" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un TRT'de ekrana gelecek olan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Atatürk'ü canlandıracağı iddia edildi. Oyuncu, "Gelen tekliften onur duydum ama başka bir proje nedeniyle malesef kabul edemedim" dedi.
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