İşadamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile yeni yılı kutlamak için geçtiğimiz gün Londra'ya uçan model Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok.

Ünlü manken, önceki gün aşkıyla turistlerin uğrak noktası olan Winter Wonderland adlı lunaparka gitti.

Çolakoğlu, aşkı için atış yapıp oyuncak bir goril kazandı. Güzel model de pembe gorille neşeli pozlar verdi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul sokaklarında basının karşısına çıkan ikili, dün de Londra'dan Fransa'ya geçti.