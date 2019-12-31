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  • 31.12.2019
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ve 'ten "Şiki Şiki Baba" düeti

ve , "Bağdat" düetinin ardından yine çok ses getirecek bir şarkıya imza attı. İki ünlü sanatçı, "Şiki Şiki Baba" şarkısını "Parti" adıyla yeniden yorumladı.

2020 sürprizi

Ayla Çelik ve , "Bağdat" düetinin ardından yine çok ses getirecek bir şarkıya imza attı. İki ünlü sanatçı, "Şiki Şiki Baba" şarkısını "Parti" adıyla yeniden yorumladı.

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