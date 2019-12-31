Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk, "Bağdat" düetinin ardından yine çok ses getirecek bir şarkıya imza attı. İki ünlü sanatçı, "Şiki Şiki Baba" şarkısını "Parti" adıyla yeniden yorumladı.
Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk, "Bağdat" düetinin ardından yine çok ses getirecek bir şarkıya imza attı. İki ünlü sanatçı, "Şiki Şiki Baba" şarkısını "Parti" adıyla yeniden yorumladı.
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