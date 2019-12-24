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Yapımcı 'nın yaş gününe ünlü aktı! , , ...

Başarılı yapımcı , 43'üncü yaş gününü önceki akşam Günay Restaurant'ta yakın dostları ile birlikte kutladı. İş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı.

Yaş gününe ünlü akını

Başarılı yapımcı Polat Yağcı, 43'üncü yaş gününü önceki akşam Günay Restaurant'ta yakın dostları ile birlikte kutladı. İş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı.

Yağcı'yı bu özel gününde Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Hakan Altun, Mustafa Sandal, Kibariye, Funda Arar ve Muazzez Ersoy gibi dostları yalnız bırakmadı.


Aleyna Tilki, leopar desenli kıyafetiyle ilgi çekti.

Kısa süre önce ayağı kırılan , geceye nişanlısı ile birlikte katıldı.

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