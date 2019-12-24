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Lokum gibi ziyaret

İlk şubesini Dubai'de açan 'nın dükkanına ünlüler akın ediyor. Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı de önceki gün Dubai'deki mekandaydı...

Lokum gibi ziyaret
İlk şubesini Dubai'de açan Hafız Mustafa'nın dükkanına ünlüler akın ediyor. Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı Maher Zain de önceki gün Dubai'deki mekandaydı...

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