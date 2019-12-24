İlk yurt dışı şubesini Dubai'de açan Hafız Mustafa'nın dükkanına ünlüler akın ediyor. Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı Maher Zain de önceki gün Dubai'deki mekandaydı... İlk yurt dışı şubesini Dubai'de açan Hafız Mustafa'nın dükkanına ünlüler akın ediyor. Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı Maher Zain de önceki gün Dubai'deki mekandaydı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.