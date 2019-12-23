Yalnız başına Önceki akşam Setup'ta düzenlenen ünlü fotoğrafçı Akif Hakan Çelebi'nin sergi açılışına ünlüler akın etti. Edwina Sponza aşkıyla olay olan İbrahim Kutluay, geceye tek başına katılmayı tercih etti.

Önceki akşam Setup'ta düzenlenen ünlü fotoğrafçı Akif Hakan Çelebi'nin sergi açılışına ünlüler akın etti. Edwina Sponza aşkıyla olay olan İbrahim Kutluay, geceye tek başına katılmayı tercih etti. TÜM MANŞETLER