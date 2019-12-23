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evliliğe küstü! "Bu saatten sonra kefen giyerim"

çılgın ismi , evliliğe küstü. Daha önce başından bir evlilik geçen 32 yaşındaki popçu, önceki gün 'de şok sözler sarf etti. Bir arkadaşına gelinlik provasında eşlik eden İrem Derici, "Darısı başınıza" diyen gazetecilere şu karşılığı verdi: "Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim."

Bu saatten sonra kefen giyerim
Pop müziğin çılgın ismi İrem Derici, evliliğe küstü. Daha önce başından bir evlilik geçen 32 yaşındaki popçu, önceki gün 'de şok sözler sarf etti.

Bir arkadaşına gelinlik provasında eşlik eden , "Darısı başınıza" diyen gazetecilere şu karşılığı verdi: "Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim."

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