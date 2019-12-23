Pop müziğin çılgın ismi İrem Derici, evliliğe küstü. Daha önce başından bir evlilik geçen 32 yaşındaki popçu, önceki gün Zorlu Center'de şok sözler sarf etti.
Bir arkadaşına gelinlik provasında eşlik eden İrem Derici, "Darısı başınıza" diyen gazetecilere şu karşılığı verdi: "Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim."
Bir arkadaşına gelinlik provasında eşlik eden İrem Derici, "Darısı başınıza" diyen gazetecilere şu karşılığı verdi: "Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim."
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