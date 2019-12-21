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  • 21.12.2019
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ile ’dan örnek hareket

Ünlü isimler ile ’dan örnek hareket... İki güzel oyuncu, sokak hayvanlarına mama bağışı için yapılan etkinliğe destek verdi.

Güzel destek

Ünlü isimler, sokak hayvanları için kenetlendi. Erzurum Palandöken'deki Sway Otel'de düzenlenen kampanya, büyük ilgi çekti. Otelde beslenen beyaz Alaska kurdu White ile çekilen fotoğraflardan toplanan gelir sayesinde sokak ve barınakta yaşayan hayvanlara mama alındı.


'in White ile çektirdiği fotoğrafa beğeni yağdı.

Vatandaşlar, bu kampanyaya destek olmak için sıraya girdi. Yağmur Tanrısevsin ile Pınar Altuğ Atacan da sokak hayvanları için White ile fotoğraf çektirdi.



Pınar Atacan da barınakta yaşayan hayvanlara mama bağışı yaptı.

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