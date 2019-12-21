Son dönemde sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getiren Deniz Akkaya, özel bir çekim için kural bozdu. 42 yaşındaki eski manken, elindeki hamburgeriyle verdiği pozlarla yine göz kamaştırdı. Son dönemde sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getiren Deniz Akkaya, özel bir çekim için kural bozdu. 42 yaşındaki eski manken, elindeki hamburgeriyle verdiği pozlarla yine göz kamaştırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.