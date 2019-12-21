Kural bozdu Son dönemde sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getiren Deniz Akkaya, özel bir çekim için kural bozdu. 42 yaşındaki eski manken, elindeki hamburgeriyle verdiği pozlarla yine göz kamaştırdı.

Son dönemde sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getiren Deniz Akkaya, özel bir çekim için kural bozdu. 42 yaşındaki eski manken, elindeki hamburgeriyle verdiği pozlarla yine göz kamaştırdı. TÜM MANŞETLER