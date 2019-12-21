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  • 21.12.2019
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Kural bozdu

Son dönemde sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getiren Deniz Akkaya, özel bir çekim için kural bozdu. 42 yaşındaki eski manken, elindeki hamburgeriyle verdiği pozlarla yine göz kamaştırdı.

Kural bozdu
Son dönemde sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getiren Deniz Akkaya, özel bir çekim için kural bozdu. 42 yaşındaki eski manken, elindeki hamburgeriyle verdiği pozlarla yine göz kamaştırdı.

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