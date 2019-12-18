Sosyetik iş kadını Ahu Aysal, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Aysal, 'Yeni yılı çocuklarım ve torunlarımla karşılayacağım. Hepimiz için inşallah hayırlı, güzel bir yıl olur' dedi. Sosyetik iş kadını Ahu Aysal, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Aysal, 'Yeni yılı çocuklarım ve torunlarımla karşılayacağım. Hepimiz için inşallah hayırlı, güzel bir yıl olur' dedi.
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