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  • 18.12.2019
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Sosyetik iş kadını 'dan mesajı

Sosyetik iş kadını , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Aysal, "ı çocuklarım ve torunlarımla karşılayacağım. Hepimiz için inşallah hayırlı, güzel bir yıl olur" dedi.

Torunlarla kutlama
Sosyetik iş kadını , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Aysal, "ı çocuklarım ve torunlarımla karşılayacağım. Hepimiz için inşallah hayırlı, güzel bir yıl olur" dedi.

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