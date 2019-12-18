Emre Altuğ, önceki akşam TİM Show Center'daki konserinde müzik kariyerindeki 20. yılını kutladı. Birbirinden ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Altuğ'un en özel misafirleri ise ön sıradan kendisini dinledi.



Ailesi Altuğ'u en önden keyifle izledi.

Anneleriyle birlikte babalarını gururla dinleyen Kuzey ve Uzay'ın halleri, başarılı sanatçıyı da duygulandırdı. Emre Altuğ, birçok şarkısını eski eşi Çağla Şıkel'le oturan minik oğulları için söyledi.