Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.12.2019
  • Gazete

'dan en özel konser... Çağla Şıkel ile oğulları ve ...

, önceki akşam TİM Show Center'daki konserinde müzik kariyerindeki 20. yılını kutladı. Birbirinden ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Altuğ'un en özel misafirleri ise ön sıradan kendisini dinledi.

En özel konser

Emre Altuğ, önceki akşam TİM Show Center'daki konserinde müzik kariyerindeki 20. yılını kutladı. Birbirinden ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Altuğ'un en özel misafirleri ise ön sıradan kendisini dinledi.


Ailesi Altuğ'u en önden keyifle izledi.

Anneleriyle birlikte babalarını gururla dinleyen Kuzey ve Uzay'ın halleri, başarılı sanatçıyı da duygulandırdı. , birçok şarkısını eski eşi Çağla Şıkel'le oturan minik oğulları için söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmre Altuğ'dan en özel konser... Çağla Şıkel ile oğulları Kuzey ve Uzay...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri