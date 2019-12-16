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  • 16.12.2019
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şıklığın kitabını yazdı

Önceki akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası'ndaki Gala Modern davetinde şıklık yarışı yaşandı. İş ve sosyete dünyasının akın ettiği geceye; damgasını vurdu.

Şıklığın kitabını yazdı

Önceki akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası'ndaki Gala Modern davetinde şıklık yarışı yaşandı. İş ve sosyete dünyasının akın ettiği geceye; Ronit Hakko damgasını vurdu.


Ronit ile , boy farkını hiç önemsemiyor.

Sosyetik iş kadını, tarzıyla şıklık dersi verdi... Ronit Hanım, cesur seçimiyle fit vücudunu da gözler önüne serdi.

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