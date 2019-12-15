Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, yeni albüm çalışmalarına hız verdi. Tilbe, yeni şarkılarını albüm çıkmadan YouTube'a yükledi. Ünlü sanatçı, 5 günde 5 şarkıyı internette görücüye çıkardı. Sözü ve müziği kendisine ait şarkılara gelen tepkilerden memnun kalan Tilbe, hayranlarına "Bu daha başlangıç" diye seslendi.
- Saklambaç
- 15.12.2019
- Gazete
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