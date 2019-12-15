Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gül Gölge, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Dostlarıyla buluşup sohbet eden Gölge'nin tepeden tırnağa siyahlara bürünmesi dikkat çekti. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gül Gölge, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Dostlarıyla buluşup sohbet eden Gölge'nin tepeden tırnağa siyahlara bürünmesi dikkat çekti.
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