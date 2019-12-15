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  • 15.12.2019
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siyahlara büründü

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Dostlarıyla buluşup sohbet eden Gölge'nin tepeden tırnağa siyahlara bürünmesi dikkat çekti.

Kara gül
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gül Gölge, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Dostlarıyla buluşup sohbet eden Gölge'nin tepeden tırnağa siyahlara bürünmesi dikkat çekti.

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