Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin galası, önceki gün Berlin Cineplex Alhambra Berlin'de yapıldı. Filmi seyircilerle birlikte izleyen ekip, Berlinliler'in yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaştı. Kahkahaların havada uçtuğu gecede oyuncular, basının sorularını yanıtladı. Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, "Filmde konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarımdan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz" diyerek projeden duyduğu memnuniyeti anlattı.
Aman Reis Duymasın'ın başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ise filmi çekerken çok eğlendiklerini belirterek "Bir ay boyunca film çekim mekanı Erdek'te çoluk çocuk hem film çektik hem de tatil yaptık" ifadesini kullandı.
SINIRLARI AŞAN SEVGİ
Ozan Akbaba, gurbetçilerin ilgisinden büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. "Berlin'de bu kadar ilgiyle karşılaşacağımızı beklemiyordum" dedi.
Aman Reis Duymasın'ın başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ise filmi çekerken çok eğlendiklerini belirterek "Bir ay boyunca film çekim mekanı Erdek'te çoluk çocuk hem film çektik hem de tatil yaptık" ifadesini kullandı.
SINIRLARI AŞAN SEVGİ
Ozan Akbaba, gurbetçilerin ilgisinden büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. "Berlin'de bu kadar ilgiyle karşılaşacağımızı beklemiyordum" dedi.
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