atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızı Özgü Kaya, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Set arasını alışverişte geçiren Kaya, bir arkadaşıyla mağazaları gezdi. atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızı Özgü Kaya, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Set arasını alışverişte geçiren Kaya, bir arkadaşıyla mağazaları gezdi.
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