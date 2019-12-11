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  • 11.12.2019
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''in yıldızı set arasında alışverişte

atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''in yıldızı , önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Set arasını alışverişte geçiren Kaya, bir arkadaşıyla mağazaları gezdi.

Set arası alışveriş
atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızı Özgü Kaya, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Set arasını alışverişte geçiren Kaya, bir arkadaşıyla mağazaları gezdi.

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