Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan şansına yatırım yaptı
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan, önceki gün sevgilisi Seda Han ile Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 sayısal, 15 şans topu ve 15 adet çeyrek milli piyango bileti alan Gökhan Gencebay, 480 TL ödedi.
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan, önceki gün sevgilisi Seda Han ile Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 sayısal, 15şans topu ve 15adet çeyrek millipiyango bileti alan Gökhan Gencebay, 480 TL ödedi.
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