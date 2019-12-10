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  • 10.12.2019
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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan şansına yatırım yaptı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan, önceki gün sevgilisi Seda Han ile Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 sayısal, 15 şans topu ve 15 adet çeyrek milli piyango bileti alan , 480 TL ödedi.

Şansına 500 TL
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan, önceki gün sevgilisi Seda Han ile Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 sayısal, 15 şans topu ve 15 adet çeyrek milli piyango bileti alan , 480 TL ödedi.

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