Dün '2. Sayfa' programında ortaya atılan şok iddia, gündem yarattı. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın isim vermeden anlattığı şok olay şöyleydi: "Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti. İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, 'Sen beni aldatacaktın' diyerek evliliği bitirdi. Eşiyle dostça boşanmış izlenimi veren bu sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi ortaya çıkınca da "Artık herkes özgür" yorumu yaptı. Tüm bu detaylar ise akıllara; Berk Suyabatmaz'la 15 aylık evliliğini Eylül'de bitiren Burcu Esmersoy'u getirdi.



43 yaşındaki sunucunun eski eşi, şimdilerde Berrak Tüzünataç ile birlikte.