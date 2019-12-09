Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Etiler'de objektife takıldı. Bir mekanda dostlarıyla geç saatlere dek eğlenen Mola, üzerinde İngilizce 'Gatsby'nin partisi' yazılı tişörtüyle de dikkat çekti. Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Etiler'de objektife takıldı. Bir mekanda dostlarıyla geç saatlere dek eğlenen Mola, üzerinde İngilizce 'Gatsby'nin partisi' yazılı tişörtüyle de dikkat çekti.
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