Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.12.2019
  • Gazete

Etiler'de objektife takılan tişörtüyle dikkat çekti

Oyuncu , önceki akşam Etiler'de objektife takıldı. Bir mekanda dostlarıyla geç saatlere dek eğlenen Mola, üzerinde İngilizce "Gatsby'nin partisi" yazılı tişörtüyle de dikkat çekti.

Parti kızı Ezgi
Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Etiler'de objektife takıldı. Bir mekanda dostlarıyla geç saatlere dek eğlenen Mola, üzerinde İngilizce "Gatsby'nin partisi" yazılı tişörtüyle de dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEtiler'de objektife takılan Ezgi Mola tişörtüyle dikkat çekti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri