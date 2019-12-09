Güzel oyuncu Azra Akın, önceki akşam Şişli Marriott Hotel'deki bir düğünde kurtlarını döktü. 2002 Kainat Güzeli, eşi Atakan Koru ile katıldığı düğünde halay başı oldu. Azra Akın'ın neşeli hali davetlilerin objektifine böyle yansıdı.
Eline mendili alıp halay başı olan Akın, davetlilerden büyük alkış aldı.
Eline mendili alıp halay başı olan Akın, davetlilerden büyük alkış aldı.
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