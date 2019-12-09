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  • 09.12.2019
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düğünde kurtlarını döktü

Güzel oyuncu , önceki akşam Şişli Marriott Hotel'deki bir düğünde kurtlarını döktü. 2002 Kainat Güzeli, eşi ile katıldığı düğünde halay başı oldu. Azra Akın'ın neşeli hali davetlilerin objektifine böyle yansıdı.

Halay başı Azra
Güzel oyuncu Azra Akın, önceki akşam Şişli Marriott Hotel'deki bir düğünde kurtlarını döktü. 2002 Kainat Güzeli, eşi Atakan Koru ile katıldığı düğünde halay başı oldu. Azra Akın'ın neşeli hali davetlilerin objektifine böyle yansıdı.



Eline mendili alıp halay başı olan Akın, davetlilerden büyük alkış aldı.

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