Önceki gün Dubai'ye giden Mustafa Sandal'dan efsane poz... Musti, kendisiyle aynı otelde kalan rap müziğin efsane ismi Timbaland ile verdiği hatıra pozunu Instagram'da paylaştı.
Önceki gün Dubai'ye giden Mustafa Sandal'dan efsane poz... Musti, kendisiyle aynı otelde kalan rap müziğin efsane ismi Timbaland ile verdiği hatıra pozunu Instagram'da paylaştı.
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