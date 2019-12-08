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  • 08.12.2019
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'dan ile efsane poz!

Önceki gün Dubai'ye giden 'dan efsane poz... Musti, kendisiyle aynı otelde kalan rap müziğin efsane ismi ile verdiği hatıra pozunu 'da paylaştı.

Efsane hatıra

Önceki gün Dubai'ye giden Mustafa Sandal'dan efsane poz... Musti, kendisiyle aynı otelde kalan rap müziğin efsane ismi Timbaland ile verdiği hatıra pozunu 'da paylaştı.

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