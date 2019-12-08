Güzel oyuncu Seda Bakan, dün dört aylık kızı Leyla ile gezmeye çıktı. Bu sevimli kareyi Instagram'da paylaşan Bakan'ın kızının masmavi gözleri ve tatlılığına "Maşallah" yorumları yağdı.
Güzel oyuncu Seda Bakan, dün dört aylık kızı Leyla ile gezmeye çıktı. Bu sevimli kareyi Instagram'da paylaşan Bakan'ın kızının masmavi gözleri ve tatlılığına "Maşallah" yorumları yağdı.
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