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  • 08.12.2019
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Güzel oyuncu 'dan kızı Leyla ile 'masmavi' paylaşım

Güzel oyuncu , dün dört aylık kızı Leyla ile gezmeye çıktı. Bu sevimli kareyi Instagram'da paylaşan Bakan'ın kızının masmavi gözleri ve tatlılığına "Maşallah" yorumları yağdı.

Masmavi prenses

Güzel oyuncu Seda Bakan, dün dört aylık kızı Leyla ile gezmeye çıktı. Bu sevimli kareyi Instagram'da paylaşan Bakan'ın kızının masmavi gözleri ve tatlılığına "Maşallah" yorumları yağdı.

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