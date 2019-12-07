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  • 07.12.2019
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'dan şaşırtan hamle! Eski eşi 'ın annesi 'ı...

Boşanma sonrası ’la dost kalan , eski eşinin ailesini sildi. İşadamı, ’la önceki gün Miami’de aşk tazelerken Esmersoy da eski kayınvalidesi ’ı Instagram’da takipten çıkardı.

Vay anasını!

Berk Suyabatmaz'la boşandıktan sonra dost kalan Burcu Esmersoy'dan sürpriz hamle… Suyabatmaz'la Eylül'de boşanan Esmersoy, işadamını Instagram'da takibi sürdürüyor. Suyabatmaz, şu sıralar Berrak Tüzünataç ile Miami'de aşk tazelerken ünlü sunucu da sosyal medyada temizlik yaptı.

KAFALAR KARIŞTI...
Esmersoy, önceki gün eski kayınvalidesi Nuray Suyabatmaz'ı Instagram'da takipten çıkardı. Esmersoy'un bu sürpriz hamlesi ise "Yoksa evlilik kayınvalide yüzünden mi bitti?" sorusunu akıllara getirdi. Bu arada Suyabatmaz, Tüzünataç'la Miami tatilini Instagram'da gözler önüne serdi. Güzel oyuncuyla Art Basel sergisini gezen işadamı, Tüzünataç'la ayaklarının fotoğrafını paylaştı.


Nuray Suyabatmaz

BERK DURDU ANNESİ GİTTİ
, eski eşini takibi sürdürürken eski kayınvalidesi Nuray Hanım'ı Instagram'da sildi. Geçtiğimiz aya kadar sosyal medyada eski kayınbiraderi Cenk Suyabatmaz'ın yeni şarkısının reklamını yapan Esmersoy'un eski kayınvalidesini silmesi ise şaşırttı.

ABD'DE AŞK RÜYASI
Güzel oyuncuyla geceliği 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 15 bin lira) Miami Soho Beach House Hotel'de konaklayan , 'la uzanırken ayaklarının fotoğrafını paylaşıp aşk tazeledi.

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