Ünlü sanatçı Hakan Altun, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Altun, sevilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Başarılı sanatçıya hayranları 'Tedavisi Olmayan Hastalıksın' yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu. Konserini halayla kapatan Altun, herkesi coşturdu.
- Saklambaç
- 06.12.2019
- Gazete
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