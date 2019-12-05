Sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan Yılmaz Morgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sahaya çıktı. Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği maçta ampute futbolcularla ter döktü.
Sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan Yılmaz Morgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sahaya çıktı. Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği maçta ampute futbolcularla ter döktü.
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