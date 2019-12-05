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  • 05.12.2019
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'den 'nde alkışlık hareket

Sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan , 'nde sahaya çıktı. Morgül, 'nın düzenlediği maçta ampute futbolcularla ter döktü.

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