Sosyetik tasarımcı Siren Ertan Kayalar, önceki akşam eşi Ersin Kayalar ile birlikte Raffles Otel'deki Unicef Umut Balosu'na katıldı. Sosyetik modacı ve eşi, şıklığıyla dikkat çekti. Sosyetik tasarımcı Siren Ertan Kayalar, önceki akşam eşi Ersin Kayalar ile birlikte Raffles Otel'deki Unicef Umut Balosu'na katıldı. Sosyetik modacı ve eşi, şıklığıyla dikkat çekti.
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