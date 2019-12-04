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  • 04.12.2019
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Sosyetik tasarımcı ve eşi şıklığıyla dikkat çekti

Sosyetik tasarımcı , önceki akşam eşi ile birlikte Raffles Otel'deki Unicef Umut Balosu'na katıldı. Sosyetik modacı ve eşi, şıklığıyla dikkat çekti.

Siren farkıyla
Sosyetik tasarımcı Siren Ertan Kayalar, önceki akşam eşi Ersin Kayalar ile birlikte Raffles Otel'deki Unicef Umut Balosu'na katıldı. Sosyetik modacı ve eşi, şıklığıyla dikkat çekti.

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