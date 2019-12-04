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'den 7477 KM’lik maraton

, yollara düşecek. Popçu, Es My World Güzellik Merkezi'nin organizasyonuyla 10 şehirde 10 araba çekilişi yapacak ve 7 bin 477 kilometre yol yapacak.

7477 KM’lik maraton
Merve Özbey, yollara düşecek. Popçu, Es My World Güzellik Merkezi'nin organizasyonuyla 10 şehirde 10 araba çekilişi yapacak ve 7 bin 477 kilometre yol yapacak.

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