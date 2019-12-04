Merve Özbey, yollara düşecek. Popçu, Es My World Güzellik Merkezi'nin organizasyonuyla 10 şehirde 10 araba çekilişi yapacak ve 7 bin 477 kilometre yol yapacak. Merve Özbey, yollara düşecek. Popçu, Es My World Güzellik Merkezi'nin organizasyonuyla 10 şehirde 10 araba çekilişi yapacak ve 7 bin 477 kilometre yol yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.