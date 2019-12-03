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  • 03.12.2019
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Sonses İzdihamı

Son dönemde yıldızı iyice parlayan , önceki gün Frankfurt Club Scala'da konser verdi. Sonses'i dinleyen bin kişinin yanı sıra yoğunluktan 300 kişi kapıda kaldı.

Sonses İzdihamı
Son dönemde yıldızı iyice parlayan Bilal Sonses, önceki gün Frankfurt Club Scala'da konser verdi. Sonses'i dinleyen bin kişinin yanı sıra yoğunluktan 300 kişi kapıda kaldı.

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