Sonses İzdihamı

Son dönemde yıldızı iyice parlayan Bilal Sonses, önceki gün Frankfurt Club Scala'da konser verdi. Sonses'i dinleyen bin kişinin yanı sıra yoğunluktan 300 kişi kapıda kaldı. Son dönemde yıldızı iyice parlayan Bilal Sonses, önceki gün Frankfurt Club Scala'da konser verdi. Sonses'i dinleyen bin kişinin yanı sıra yoğunluktan 300 kişi kapıda kaldı.
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