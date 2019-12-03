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  • 03.12.2019
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Sırp şarkıcı karalar bağladı

Sırp şarkıcı , önceki gün Zorlu AVM'deydi. İşadamı 'la aşkına noktaya koyan Jahovic'in baştan aşağı siyah giyinmesi ise "Emina, ayrılık sonrası karalar bağlamış" dedirtti.

Karalar bağladı

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'deydi. İşadamı Sadettin Saran'la aşkına noktaya koyan Jahovic'in baştan aşağı siyah giyinmesi ise "Emina, ayrılık sonrası karalar bağlamış" dedirtti. Şarkıcı, soruları da yanıtsız bıraktı.

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