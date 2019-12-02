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'nun kızı Hollywood yıldızlarının gözdesi oldu

'nun eski eşi 'den olan kızı , sosyetik işadamının izinden gitti. Arkadaşı 'la 'PSC' isimli bir marka kuran Hakko, Hollywood yıldızlarının gözdesi oldu.

Babasının kızı

Cem Hakko'nun eski eşi Bettina Machler'den olan kızı Pia Hakko, sosyetik işadamının izinden gitti. Arkadaşı Pelin Yaşar'la 'PSC' isimli bir marka kuran Hakko, Hollywood yıldızlarının gözdesi oldu. Cara Delevingne'nin ardından şimdi de süper model Gigi Hadid, önceki gün PSC marka tişörtüyle arz-ı endam etti.

YILDIZLARIN TERCİHİ
Cara Delevingne'den sonra şimdi de , 'nun tasarımını giydi.


Gigi Hadid


Cara Delevingne

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