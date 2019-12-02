Cem Hakko'nun eski eşi Bettina Machler'den olan kızı Pia Hakko, sosyetik işadamının izinden gitti. Arkadaşı Pelin Yaşar'la 'PSC' isimli bir marka kuran Hakko, Hollywood yıldızlarının gözdesi oldu. Cara Delevingne'nin ardından şimdi de süper model Gigi Hadid, önceki gün PSC marka tişörtüyle arz-ı endam etti.
YILDIZLARIN TERCİHİ
Cara Delevingne'den sonra şimdi de Gigi Hadid, Pia Hakko'nun tasarımını giydi.
Gigi Hadid
Cara Delevingne
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