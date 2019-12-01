Başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Edinburg Fringe Festivali'nde büyük ilgi gören 'Muse' müzikaliyle bugün Zorlu PSM'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Edinburg Fringe Festivali'nde büyük ilgi gören 'Muse' müzikaliyle bugün Zorlu PSM'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
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