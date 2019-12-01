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  • 01.12.2019
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, ikizleri ve görüntülendi

, önceki gün ikizleri ve ile birlikte Zorlu 'de görüntülendi. Sevilen şarkıcı, "Bugünü alışverişe ayırdık" açıklamasında bulundu.

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