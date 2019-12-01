Ebru Yaşar, önceki gün ikizleri Hasan Poyraz ve Ebru Su ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Sevilen şarkıcı, 'Bugünü alışverişe ayırdık' açıklamasında bulundu. Ebru Yaşar, önceki gün ikizleri Hasan Poyraz ve Ebru Su ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Sevilen şarkıcı, 'Bugünü alışverişe ayırdık' dedi.
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