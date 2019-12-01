Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Alışveriş yapan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve keyfi yaptı. Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Alışveriş yapan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve keyfi yaptı.
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