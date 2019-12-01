Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.12.2019
  • Gazete

''nın 'Züleyha'sı 'ten kahve keyfi

Atv'nin sevilen dizisi '' dizisinin güzel oyuncusu , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Alışveriş yapan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve keyfi yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten kahve keyfi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri