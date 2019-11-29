Oyuncu Gözde Çığacı, tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler'e önceki akşam evlenme teklif etti. Aşkına ilk buluştukları parkın bankında yüzük takan oyuncu, bu anı da Instagram'da paylaştı
Oyuncu Gözde Çığacı, tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler'e önceki akşam evlenme teklif etti. Aşkına ilk buluştukları parkın bankında yüzük takan oyuncu, bu anı da Instagram'da paylaştı
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