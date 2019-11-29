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  • 29.11.2019
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Tüm adetleri tersine çevirdi! sevgilisi 'e evlenme teklif etti

Oyuncu , tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 'e önceki akşam evlenme teklif etti. Gülümserler, Çığacı’nın evlilik teklifi için kendisinden önce davrandığını söyledi.

Teklife gelin

Oyuncu Gözde Çığacı, tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler'e önceki akşam evlenme teklif etti. Aşkına ilk buluştukları parkın bankında yüzük takan oyuncu, bu anı da Instagram'da paylaştı

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