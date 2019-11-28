Önceki gün eşi Cenk Küpeli'nin memleketi Ankara'ya giden Demet Şener, bowling oynadı. Eşiyle kıyasıya bir mücadeleye tutuşan eski manken, atış öncesi böyle poz verdi. Şener, skoru merak eden takipçilerine ise ser verip sır vermedi.
Önceki gün eşi Cenk Küpeli'nin memleketi Ankara'ya giden Demet Şener, bowling oynadı. Eşiyle kıyasıya bir mücadeleye tutuşan eski manken, atış öncesi böyle poz verdi. Şener, skoru merak eden takipçilerine ise ser verip sır vermedi.
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