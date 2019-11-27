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  • 27.11.2019
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Oyuncu 'den yönetmen aşkı 'yü destek

Oyuncu , önceki akşam Maslak Uniq'te stand up yapan yönetmen aşkı 'yü yalnız bırakmadı. Ergüçlü, evlilik iddiasını da kesin bir dille yalanladı.

Aşka destek

Oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki akşam Maslak Uniq'te stand up yapan yönetmen aşkı Onur Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Ergüçlü, evlilik iddiasını da kesin bir dille yalanladı.

Doğan SAVAŞ

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