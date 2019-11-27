Oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki akşam Maslak Uniq'te stand up yapan yönetmen aşkı Onur Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Ergüçlü, evlilik iddiasını da kesin bir dille yalanladı.
Doğan SAVAŞ
Oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki akşam Maslak Uniq'te stand up yapan yönetmen aşkı Onur Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Ergüçlü, evlilik iddiasını da kesin bir dille yalanladı.
Doğan SAVAŞ
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