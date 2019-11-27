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  • 27.11.2019
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'dan ile barış iması

Ağustos'ta ayrılan ile , önceki akşam iki farklı davetteydi. Daner, özel hayat sorusuna tıp oynadı. Aka ise "Her şey yolunda" deyip barış iması yaptı.

Barış iması

Ağustos'ta ayrılan Miray Daner ile Kubilay Aka, önceki akşam iki farklı davetteydi. Daner, özel hayat sorusuna tıp oynadı.

Aka ise "Her şey yolunda" deyip barış iması yaptı.

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