Ağustos'ta ayrılan Miray Daner ile Kubilay Aka, önceki akşam iki farklı davetteydi. Daner, özel hayat sorusuna tıp oynadı.
Aka ise "Her şey yolunda" deyip barış iması yaptı.
Ağustos'ta ayrılan Miray Daner ile Kubilay Aka, önceki akşam iki farklı davetteydi. Daner, özel hayat sorusuna tıp oynadı.
Aka ise "Her şey yolunda" deyip barış iması yaptı.
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