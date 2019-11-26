Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.11.2019
  • Gazete

'da büyüledi

Kozyatağı Hiton Oteli'nin 17. katında yer alan , şık atmosferi, manzarası ve Fransız yemeklerinin en güzel örnekleriyle lezzet ve eğlence tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Mon Amour'da buluşalım

Kozyatağı Hiton Oteli'nin 17. katında yer alan Mon Amour, şık atmosferi, manzarası ve Fransız yemeklerinin en güzel örnekleriyle lezzet ve eğlence tutkunlarının dikkatini çekiyor. Zengin menüsünde Türk lezzetleri ile Fransız mutfağının trendlerini en rafine şekilde birleştiren , iddialı lezzetleri ve sunumları ile misafirlerine özel bir deneyim yaşatıyor.


Jeyan Büyükburç, sahne performansıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriJeyan Büyükburç Mon Amour'da büyüledi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri