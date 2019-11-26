Kozyatağı Hiton Oteli'nin 17. katında yer alan Mon Amour, şık atmosferi, manzarası ve Fransız yemeklerinin en güzel örnekleriyle lezzet ve eğlence tutkunlarının dikkatini çekiyor. Zengin menüsünde Türk lezzetleri ile Fransız mutfağının trendlerini en rafine şekilde birleştiren Mon Amour, iddialı lezzetleri ve sunumları ile misafirlerine özel bir deneyim yaşatıyor.



Jeyan Büyükburç, sahne performansıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.