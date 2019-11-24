Usta sanatçı Erol Evgin, önceki akşam Kerki - Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Öğretmenler Günü'nü kutlayan Evgin, şarkılarıyla büyük alkış aldı.
Usta sanatçı ErolEvgin, önceki akşamKerki - Solfej'indüzenlediği konserlerkapsamındaGAÜN MaveraKongre ve SanatMerkezi'nde sahnealdı. ÖğretmenlerGünü'nü kutlayanEvgin, şarkılarıylabüyük alkış aldı.
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