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  • 24.11.2019
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Usta sanatçı öğretmenler için söyledi

Usta sanatçı , önceki akşam Kerki - Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. 'nü kutlayan Evgin, şarkılarıyla büyük alkış aldı.

Öğretmenler için söyledi
Usta sanatçı Erol Evgin, önceki akşam Kerki - Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Öğretmenler Günü'nü kutlayan Evgin, şarkılarıyla büyük alkış aldı.

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